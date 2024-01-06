7.5 ملايين عدد للنازحين واللاجئين في السودان

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن أن عدد النازحين واللاجئين في السودان جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، ارتفع إلى أكثر من 7.5 ملايين شخص.

وذكر البيان أن " 5 ملايين و 942 ألفًا و 580 شخصًا نزحوا داخليًا".

ولفتت الانتباه إلى أن الصراع تسبب في تحركات عبر الحدود لمليون و 550 ألفًا و 344 شخصًا إلى الدول المجاورة على رأسها مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي وجنوب السودان وإثيوبيا"، مشيرة إلى تواصل الصعوبات في توزيع المساعدات الإنسانية بالبلاد بسبب استمرار انعدام الأمن وعدم استقرار شبكات الاتصال وارتفاع أسعار السلع الغذائية.