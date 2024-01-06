الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من مسيرات في محيط مستشفى الأمل في خان يونس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن "قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من مسيرات في محيط مستشفى الأمل في خان يونس لليوم الثالث على التوالي".

وأمس، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "شخصا على الأقل قتل وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف إسرائيلي استهدف مواطنين فلسطينيين في محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس".

وأفادت الوكالة، بـ"مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي في خان يونس بجنوب قطاع غزة وفي جباليا بشمال القطاع"، موضحةً أن "الطيران الإسرائيلي ومدفعيته واصلا منذ فجر اليوم قصف منازل ومبان سكنية وخيام للنازحين في خان يونس، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة آخرين".