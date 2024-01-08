فوز الشيخة حسينة في الانتخابات التشريعية التي قاطعتها المعارضة في بنغلادش

فازت رئيسة الوزراء البنغلادشية الشيخة حسينة بالانتخابات التشريعية في بنغلادش وباتت بالتالي تتجه نحو ولاية خامسة، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية، فيما قاطع حزب المعارضة الرئيسي عملية الاقتراع ووصفها بأنها "انتخابات صورية".

واعلن مسؤولو مفوضية الانتخابات إن حزب الشيخة حسينة فاز بثلاثة أرباع المقاعد، على أن تُعلن النتائج النهائية الاثنين.

وشهدت بنغلادش، الدولة الثامنة في العالم لجهة عدد السكان نموا اقتصاديا قويا تحت قيادة حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة، وكانت تعاني فقرا مدقعاً. لكنّ الحكومة واجهت اتهامات بانتهاكها مرات عدة حقوق الإنسان وقمعها المعارضة بأساليب عنيفة.

ولم يواجه حزب رابطة عوامي أي معارضين تقريباً في الدوائر الانتخابية التي تنافس فيها، لكنّه أحجم عن تسمية مرشحين في عدد منها، لكي لا يُعتبر البرلمان أداة يتحكّم بها حزب واحد.