وزير الخارجية الأوكراني: روسيا ستتغلب علينا عسكريا في حال توقف الدعم الغربي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة في أوكرانيا، ليس لديها القدرة على مقاومة الجيش الروسي دون مساعدة غربية.

وحسب وكالة سبوتنيك، خلال مقابلة مع صحيفة "بايس" الإسبانية، قال كوليبا: "إذا تم اتخاذ قرار بتعليق أو رفض الدعم العسكري الآن، فإن روسيا يمكن أن تتغلب علينا في ساحة المعركة واختراق الخطوط الأمامية للجيش الأوكراني".

وفي نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تحويل حزمة مساعدات عسكرية "نهائية" بقيمة 250 مليون دولار إلى أوكرانيا، في عام 2023، كما حذر البيت الأبيض من أن هذه المساعدة تستنزف الأموال المتاحة له لدعم كييف، ولن تكون هناك إمدادات جديدة من الأسلحة والذخيرة حتى يوافق الكونغرس (السطة التشريعية) على تمويل إضافي.