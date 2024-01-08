بلينكن يصل إسرائيل اليوم ويجتمع بمجلس الحرب الثلاثاء

القاهرة - كتب محمد نسيم - يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الإثنين 8 يناير 2024، إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين، يجتمع خلالها بمجلس الحرب الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء.



وبحسب برنامج الزيارة ، يستهلّ الوزير الأمريكي اجتماعاته في مدينة تل أبيب الثلاثاء، بلقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ثم يلتقي نظيره يسرائيل كاتس، قبل أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .



ويجتمع بلينكن مجددًا مع المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي بمقر وزارة الأمن، قبل أن يعقد اجتماعات منفصلة مع وزير الدفاع يوآف غالانت ثم الوزير بالمجلس الحربي بيني غانتس .



وسبق لبلينكن أن شارك أكثر من مرة في اجتماعات المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي، خلال الأشهر الثلاث الماضية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.



وصباح الأربعاء المقبل، يلتقي بلينكن مع زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، قبل أن يتوجه ظهر اليوم ذاته إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس .



ويعود بلينكن لاحقا إلى تل أبيب، قبل مغادرته إلى المحطة التالية في جولته وهي العاصمة المصرية القاهرة.



والجمعة، استهل بلينكن جولته إلى المنطقة بزيارة تركيا، ثم توجّه إلى اليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية.



وكان متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أفاد في بيان قبيل الجولة، بأن زيارة بلينكن "ستتناول سبل حماية المدنيين في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة بشكل قسري".



وبحسب ميلر، يناقش بلينكن أيضًا "آليات وقف العنف وتهدئة الخطابات والتخفيف من التوترات الإقليمية، بما في ذلك ردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتجنب التصعيد في لبنان".



إضافة إلى تهيئة الظروف للسلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، وصولا لإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وفق متحدث الخارجية.

المصدر : وكالات