البنتاغون يعلن اكتمال بناء الرصيف العائم قبالة غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن البنتاغون، مساء الثلاثاء 7 مايو 2024، أن الجيش الأميركيّ، أنجز بناء الرصيف العائم قبالة غزة ، لكن الأحوال الجوية الحالية لا تسمح بنقل المنشأة المكونة من جزأين بشكل آمن إلى موقعها المحدّد.

وقالت نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، سابرينا سينغ، في تصريح لصحافيين: "اليوم، أنجز بناء الرصيف العائم بجزأيه"، بانتظار نقلهما إلى الموقع المحدد قبالة غزة.

الميناء العائم الذي باشرت الولايات المتحة بناءه في الشهر الماضي والذي تبلغ كلفته 320 مليون دولار على أقل تقدير يرمي إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمّر والذي يشهد منذ سبعة أشهر من الحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وقالت سينغ: "اليوم لا تزال الأرصاد تتوقع رياحا عاتية متوقعة وأمواجا بحرية عالية، مما يتسبب بظروف غير آمنة لنقل مكوّنات الميناء العائم. لذلك لا تزال أقسام الميناء والسفن العسكرية المشاركة في بنائه في ميناء أسدود" بجنوب إسرائيل.

وشدّدت على أن القيادة المركزية الأميركية "على أهبة الاستعداد لنقل الميناء إلى موقعه في المستقبل القريب".

وكان الجيش الأميركي قد أعلن الجمعة، أن قواته نقلت موقع بناء الميناء العائم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، بسبب الأمواج والرياح القوية.

وحينما تصبح الأحوال الجوية مؤاتية سيتم نقل الميناء العائم إلى موقعه المحدد قبالة غزة، وسيتولى جنود إسرائيليون تثبيت رصيفه العائم بساحل القطاع لإبقاء الجنود الأميركيين بعيدين من أراضيه.

وبعد ذلك سيصار إلى نقل المساعدات بواسطة سفن تجارية إلى منصة عائمة قبالة سواحل غزة لتنقل إلى سفن أصغر حجما، تتولى إيصالها إلى الرصيف الذي تم ربطه بالساحل وفي نهاية المطاف إلى البرّ، بعد تحميلها في شاحانات لتوزيعها.

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، لأول مرة عن خطط إنشاء الرصيف في أوائل آذار/ مارس، في ظل تعطيل إسرائيل تسليم المساعدات عن طريق البر.

المصدر : وكالات