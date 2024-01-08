ألمانيا تطالب إسرائيل باتباع نهج يتفادى إيذاء الأبرياء في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين 8 يناير 2024 إسرائيل إلى اتباع نهج "أقل حدة" في حربها على قطاع غزة ، لتفادي التسبب بالأذى لمزيد من الأبرياء.



جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها، فجر الإثنين، عبر منصة "إكس" في ختام اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي التقته فور وصولها إسرائيل في إطار جولة غير محددة المدة، تشمل أيضا فلسطين ومصر ولبنان، قبل التوجه إلى الفلبين وماليزيا وسنغافورة.



وقالت: "يجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لحماية المدنيين في غزة، كما يتعين عليها أن تجد طريقة لمحاربة حماس دون التسبب في الأذى للعديد من الأبرياء".



واعتبرت الوزيرة الألمانية أن تجنب إيذاء المدنيين في القطاع "يتطلب نهجا تشغيليا أقل حدة"، مبينة أن الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب في غزة "تؤثر بشكل مباشر على أمنها".



وتابعت: "ما زال الناس يشعرون بالقلق بشأن مصير الرهائن (الإسرائيليين في غزة)، ويجب إطلاق سراحهم جميعا على الفور".



كما طالبت بيربوك كل من حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني وأيضا جماعة "الحوثي" اليمنية إلى "إلقاء أسلحتهم"، قائلة: "يتعين عليهم أن يتوقفوا عن استفزازاتهم الخطيرة".



وفي السياق، نوهت إلى أن الفلسطينيين بـ"حاجة ماسة إلى فرصة العيش بأمان وكرامة وتقرير المصير".



وأوضحت: "يجب ألا ندخر أي جهد في الطريق نحو حل الدولتين، أي إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل".



ولفتت إلى أنه "لا يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا جنبا إلى جنب في سلام، إلا إذا كان أمن كل منهما مساويا لأمن الآخر، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك، إلا عندما يكون الجميع على استعداد للاعتراف بمعاناة الآخرين".

المصدر : وكالات