لابيد يدعو غانتس وحزبه إلى الانسحاب من الحكومة: نتانياهو غير مؤهل لقيادة الحرب

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ودعا "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس، إلى مغادرة حكومته.

وأضاف لابيد في تصريح متلفز على قناة "الكنيست": "على بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، وجدعون ساعر، أن يغادروا هذه الحكومة التي لا تصلح لقيادة الحرب". وقال: "نتانياهو غير مؤهل لقيادة البلاد"، مضيفا: "في هذه الحكومة، أصبح مجلس الحرب مسرحا لهجمات سامة على الجيش الإسرائيلي".

وكان الوزراء الثلاثة قد انضموا للحكومة ومجلس الحرب بعد اندلاع الحرب مع غزة، في 7 تشرين الأول الماضي، وسط انتقادات متزايدة منهم لنتانياهو وحلفائه في الائتلاف الحكومي.