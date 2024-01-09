الدفاع الروسية: تحييد 595 عسكريًا وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 595 قتيلًا وجريحًا وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية واعتراض 10 صواريخ "فامبير" التشيكية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن خسائر أوكرانيا على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بلغت 30 عسكريا، بجانب تدمير مدافع وعتاد ومستودع للذخيرة.

وأضاف البيان: "تكبدت القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمانسك بجمهورية دونيتسك خسائر في الأرواح بلغت 190 عسكريا ومدافع وعربات قتالية"، منوها بأنه على محور دونيتسك بلغت خسائر أوكرانيا 240 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع له.

وأشار إلى أن خسائر كييف على محور جنوب دونيتسك بلغت 80 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

وتابع: "تم القضاء كذلك على 30 عسكريا أوكرانيا على محور زابوريجيا، و25 عسكريا وبضعة مدافع ومحطة رادار من نوع " P-18" على محور خيرسون".

في السياق.. قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية الجنوبية فاديم أستافييف- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية- إن "القوات الروسية قامت بتحسين موقعها التكتيكي بالقرب من جورجييفكا وبوجدانوفكا في دونيتسك".

وأوضح أستافييف، أن "وحدات المجموعة القتالية الجنوبية قامت- بدعم من الضربات الجوية ونيران المدفعية- بتحسين الوضع التكتيكي في مناطق جورجييفكا وبوجدانوفكا".

وأضاف أن "أوكرانيا فقدت أكثر من 250 جنديا، فضلا عن دبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومركبتين ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز D-30"، مبينا أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في دونيتسك".