مقتل 4 اشخاص بالكونغو على يد "تنظيم داعش"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام محلية بالكونغو ، عن مصرع لقي 4 أشخاص مصرعهم بالكونغو الديمقراطية على الأقل برصاص مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" ، التي يزعم تنظيم "داعش" أنها فرعه بوسط أفريقيا، في منطقة "كوماندا" بمقاطعة "إيتوري".

ووفقا لوكالة انباء الشرق الأوسط، ، فإن الضحايا من المزارعين جرى اكتشاف جثثهم في وقت لاحق من يوم الأحد الماضي في حقولهم بمحور كوماندا على الطريق الوطني رقم "4".

وتشن قوة مشتركة من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا عمليات عسكرية في مقاطعة "إيتوري" لملاحقة عناصر "القوات الديمقراطية المتحالفة" من أجل القضاء عليهم .

ويطالب نشطاء حقوق الإنسان القوات المشتركة بتكثيف مطاردة هؤلاء المتمردين الذين يرتكبون انتهاكات في عدة مناطق؛ مما أدى بشكل خاص إلى تعطيل حركة المرور على الطريق الوطني رقم "4".

من جهة أخرى، منع متمردو حركة "23 مارس" المزارعين في إقليم "روتشورو" بمقاطعة "كيفو الشمالية" بشرق الكونغو الديمقراطية من حصاد محاصيلهم الزراعية.

وأشارت تنسيقية المجتمع المدني في "روتشورو" إلى أن هذا الوضع الخطير انتهجته مليشيات "23 مارس" المتمردة في منطقة "كاونجا" الواقعة على بعد حوالي 5 كيلومترات شمال مدينة "كيوانجا" بإقليم "روتشورو".

وحذرت تنسيقية المجتمع المدني في "روتشورو" من أن "هؤلاء السكان، الذين يواجهون بالفعل العديد من التحديات، معرضون لخطر الموت جوعا"، لافتة إلى أنها تخشى من التداعيات الاقتصادية والصحية على هؤلاء السكان الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الزراعة .

وقال جان كلود مباباز، رئيس تنسيقية المجتمع المدني في "روتشورو" إن المتمردين استولوا في الأسبوع الماضي على سيارة تحمل حوالي 10 أطنان من المنتجات الغذائية كانت متوجهة إلى جوما عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية.