وزيرة خارجية ألمانيا من العريش: ندعم وصول سريع للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن مصر تقوم بدور كبير لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة مشيرة، إلى أن بلادها تدعم وصول سريع وكبير من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الثلاثاء ، لوزيرة خارجية ألمانيا خلال وصولها إلى مطار العريش الدولي، في مستهل زيارة تتفقد خلالها المساعدات وتزور الجرحي الفلسطينيين.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على ضرورة إيصال المساعدات للفلسطينيين بقطاع غزة بشكل أسرع مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به مصر والداعم للفلسطينيين.

ومن جانبه ..استعرض شوشة، الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ، عبر ثلاثة مسارات وهي عن طريق البر علي متن شاحنات أو البحر علي متن السفن التي يستقبلها ميناء العريش البحري أو الجو علي متن طائرات يستقبلها مطار العريش الدولي.