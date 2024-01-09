انت الان تتابع خبر محافظة بغداد تصدر توجيهات بشأن عمل المولدات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس الكلابي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المحافظ ترأس اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء الوحدات الإدارية (القائممقام - مدير الناحية) في العاصمة بغداد لمناقشة عمل المولدات الحكومية والأهلية"، مشيراً الى ان " الاجتماع خلص الى مخرجات عدة أبرزها إلزام الوحدات الإدارية ولجانها المعنية بمتابعة المولدات الحكومية والأهلية ونصب العدادات والاستمرار في العمل بقرار الجباية نهاية كل شهر".وبين الكلابي الى ان "الاجتماع تضمن ايضاً ضرورة تطبيق التسعيرة وفقا لقراءة العدادات، إضافة الى وضع لافتات على المولدات تتضمن معلومات المولدة وهاتف شكاوى المواطنين، فضلاً عن اعتماد جداول عدد ساعات تجهيز الكهرباء (الوطنية) في الاقضية والنواحي من كل شهر"، لافتاً الى "فرض عقوبات قانونية بحق أصحاب المولدات المخالفين".

وأشار معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة الى ان "المحافظ وجه أيضا مسؤولي الوحدات الإدارية بالزام جميع المولدات بإصدار بطاقة (الماستر كارد) لغرض تجهيزهم بالحصة الوقودية".

