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الباوي يهنئ بتأسيس الشرطة: امنتم روعة الشعب وحفظتم سلمه

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الباوي في تغريدة عبر منصة أكس، "لأنكم كنتم دوما في خدمة الشعب امنتم روعه وحفظتم سلمه.. ووهبتم سنوات شبابكم في قضم الأرض من تحت أرجل العابثين".

وأضاف، "نهنئكم ونبارك لكم يوم تأسيس شرطة العراق بكافة صنوفها وتشكيلاتها ونعاهدكم على دعمكم بالكلمة والموقف وكل عام وأنتم بخير".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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