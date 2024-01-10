شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: القيادة السياسية تواجه المطامع فى سيناء بجذب الكتلة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القيادة السياسية وضعت رؤية متكاملة فيما يتعلق بالتنمية في سيناء، ووضعتها كأحد أولويات الدولة المصرية، وهذا انطلاقا من المسئولية والإدراك الكامل للمطامع الخاصة بسيناء، مشيرا إلى أن ما تعرضت له سيناء على مدار السنوات الماضية من استهداف تاريخيا من جانب الإحتلال أو حتى من جانب الإرهاب.

وأضاف "الخولى" في تصريح خاص، أنه من خلال ما قدمته الدولة المصرية من تضحيات كبيرة سواء كان عبر الحروب أو مكافحة الإرهاب كان هناك فهم عميق لضرورة القضاء على هذه المطامع ليس فقط من خلال الجهود الأمنية وإنما تحتاج أيضا إلى تنمية شاملة تضمن وجود عملية جذب للسكان من الداخل والقدرة على وجود مجتمعات عمرانية في هذه المناطق ما يضمن كثافة سكانية تقضى على مختلف المطامع في أراضى سيناء وتحافظ على الأمن القومى المصرى من حدوده الشرقية.