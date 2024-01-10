البيت الأبيض: روسيا أطلقت عدة صواريخ من كوريا الشمالية على أوكرانيا في 6 كانون الثاني

اعلن البيت الأبيض إن روسيا أطلقت عدة صواريخ من كوريا الشمالية على أوكرانيا في السادس من كانون الثاني، مضيفا أن الولايات المتحدة ستطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمحاسبة روسيا.

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