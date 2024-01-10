الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل تسعة آخرين من جنوده في غزة، ليتكبد واحدة من أكبر الخسائر البشرية خلال 24 ساعة في الحرب على حماس، وليصل إجمالي خسائره في حربه على القطاع إلى 187 قتيلا.

واوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري خلال إفادة صحفية بثها التلفزيون اليوم الثلاثاء إن ستة جنود قُتلوا و14 أُصيبوا في انفجار عن طريق الخطأ أمس الاثنين بينما كانت القوات تعمل على تدمير البنية التحتية المسلحة.

وأضاف هاغاري "أمس، كشفنا أكبر موقع تابع لحماس لإنتاج الصواريخ والأسلحة في البريج. خلال النشاط العملياتي في الأنفاق تحت الأرض لتدمير البنية التحتية لموقع إنتاج أسلحة، وقع انفجار ناجم عن نيران دبابة رصدت هدفا معاديا. ويبدو أن قذيفة الدبابة ضربت عمود كهرباء قريبا، مما نجم عنه الانفجار".