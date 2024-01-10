لا يجوز إعادة توطينهم خارج غزة .. واشنطن : الأمم المتحدة ستتولى مهمة تقييم للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة لمنازلهم

الشارقة - اميمة ياسر -

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، إن الأمم المتحدة ستتولى بمهمة تقييم "للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة بأمان إلى منازلهم في شمال قطاع غزة".

وقال بلينكن -في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية- "يجب السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك"، مضيفا أنه لا يجوز إعادة توطينهم خارج غزة.

وأكد الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة "تعمل بشكل عاجل لصياغة طريق نحو سلام وأمن دائمين".

ووصل وزير الخارجية، مساء الإثنين، إلى إسرائيل حيث أجرى نقاشات مع رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو.