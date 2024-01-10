رئيس الوزراء العراقي: نريد خروجا سريعا ومنظما لقوات التحالف الدولي من أراضينا عبر التفاوض

اشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لوكالة "رويترز"، الى ان "إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وحده الكفيل بوقف خطر التصعيد الإقليمي"، مؤكدا اننا "نريد خروجا سريعا ومنظما لقوات التحالف الدولي من أراضينا عبر التفاوض".

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