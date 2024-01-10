"أنصار الله": استهدفنا سفينة أميركية كانت تقدّم الدعم للكيان الصهيوني بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمسيّرات

أعلن المتحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" يحيى سريع، عن "استهداف سفينة أميركية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة".

ولفت، في بيان تلاه خلال كلمة متلفزة، إلى أنّ "عملية استهداف السفينة الأميركية رد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأميركي".

وأكّد سريع "أننا لن نتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا"، مؤكدًا الاستمرار "في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا في غزة"، مشددًا على الحرص "الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة".