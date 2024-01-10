وزير الدفاع البريطاني: تم استهداف سفينة بريطانية بالبحر الأحمر ولا يُمكن استمرار الوضع على هذا النحو

اعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أنّ "الوضع في البحر الأحمر لا يُمكن أن يستمر على هذا النحو"، مشيرًا إلى أنّ "ما فهمته أن السفينة البريطانية بالبحر الأحمر تم استهدافها إضافة لهجوم عام على الشحن".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" يحيى سريع، عن "استهداف سفينة أميركية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة".

ولفت، في بيان تلاه خلال كلمة متلفزة، إلى أنّ "عملية استهداف السفينة الأميركية رد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأميركي".

وصباح الأربعاء، أعلن البنتاغون أنّ القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيّرة مفخّخة وثلاثة صواريخ كروز وبالستية أطلقها الحوثيون مساء الثلاثاء باتّجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر، في هجوم مركب لم يسفر عن إصابات أو أضرار.