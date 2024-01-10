افادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بان "عناصر من الصليب الاحمر اللبناني بمؤازرة "اليونيفيل" و الجيش اللبناني، تعمل على سحب جثة قبالة المطلة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الاحمر بمؤازرة "اليونيفيل" والجيش يعملون على سحب جثة قبالة المطلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.