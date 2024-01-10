سحب الجثة في محيط الحمامص قبالة مستعمرة المطلة

تمكنت عناصر من الصليب الاحمر بمؤازرة من "اليونيفيل" والجيش من سحب جثة تعود الى المدعو ع.ب مواليد العام 2006 - صيدا، في محيط الحمامص قبالة مستعمرة المطلة، وهو مبتور القدم اليمنى. وقد تم نقل الجثة الى مستشفى مرجعيون الحكومي.

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