جريح في اطلاق نار على محل لصيانة كهرباء السيارات في حي الشراونة- بعلبك

ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدويّة وأطلقوا النار على محل لصيانة كهرباء السيارات في حي الشراونة في بعلبك، يعود للمواطن (أ. ش.) مما أدى إلى إصابة المواطن (م. ص.) بجروح استدعت نقله إلى المستشفى للمعالجة.
وحضرت قوة من الجيش إلى المكان، وتعمل على ملاحقة مطلقي النار.
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