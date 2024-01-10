شبّ حريق داخل منزل في بلدة عين التينة ـ الضنية وامتدت النيران في أرجائه، بعدما أدت إلى وقوع أضرار جسيمة في أساساته ومحتوياته. وقد حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان وعملت على إخماد الحريق، كما حضرت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة، حيث قامت بمعالجة صاحب المنزل الذي تعرض لحروق في يديه في خلال عملية الإخماد.
كما سُجل حالتا إختناق تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقد وُصفت حالتهما الصحية بالمستقرة.
وأفادت معلومات أن الحريق ناتج عن إحتكاك كهربائي داخل المنزل.
وهذه المرة المرة الثانية التي يتعرض لها منزل للحريق في المنطقة للسبب ذاته، بعدما تعرض منزل في بلدة سير، قبل يومين، إلى حريق إقتصرت أضراره على المايات.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق بمنزل في عين التينة ـ الضنّية وإصابة صاحبه بحروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.