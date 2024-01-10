غانتس أكّد استمراره بالحكومة الإسرائيلية: سنتحرك في جنوب لبنان كما نتحرك بغزة إذا استمرت هجمات حزب الله

أشار الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إلى "أننا نعمل في الجبهة الشمالية على تغيير الواقع، وعلى حكومة لبنان أن تحدد هل تستطيع حماية مواطنينها أم لا"، لافتًا إلى "أننا سنتحرك في جنوب لبنان كما نتحرك في شمال غزة إذا استمرت هجمات حزب الله".

وأكّد، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، الاستمرار في التواجد بالحكومة الإسرائيلية "ما دامت هناك حاجة لنا، ولسنا أداة سياسية في يد أحد"، وذلك بعد تقارير تتحدث عن احتمال استقالته.