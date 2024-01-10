انت الان تتابع خبر بلينكن من المنامة: هناك تداعيات وخيمة لتهديدات الحوثيين للملاحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، وجود تداعيات وخيمة لتهديدات "الحوثيين" للملاحة، فيما أكد أن هناك توافقاً بين دول المنطقة على عدم توسيع الصراع.

وقال بلينكن بعد وصوله العاصمة البحرينية المنامة، "ستكون هناك تداعيات وخيمة لتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر".

وأضاف أن "هجمات البحر الأحمر يتم دعمها والتحريض عليها من إيران"، مشدداً "أوضحنا لإيران أن دعم الحوثيين يجب أن يتوقف، وأنه ليس من صالحهم توسيع نطاق النزاع".

وكشف وزير الخارجية الأمريكي "بحثت في رحلتي تعبيد مسار حل الدولتين، وناقشت مع المسؤولين إصلاح السلطة الفلسطينية"، مضيفاً أن "هناك توافقاً بين دول المنطقة على عدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة".