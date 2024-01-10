انت الان تتابع خبر للمرة السادسة.. الصحة العالمية تلغي مهمة مساعداتها لغزة بسبب الوضع الأمني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "المهمة هي السادسة لشمال غزة تلغيها المنظمة نتيجة عدم الموافقة على طلبات للزيارة أو توفير ضمانات أمنية منذ الزيارة السابقة في 26 ديسمبر".وقال في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف "القصف المكثف والقيود على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية وشركائنا الوصول إلى المحتاجين.. ندعو إسرائيل إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية".

وشنت إسرائيل هجوما على القطاع عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي في نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودمر الكثير من المنازل والبنى التحتية، وتسبب في نقص حاد في الغذاء والماء والعقاقير. واحتدم القتال في الآونة الأخيرة رغم تعهدات هذا الأسبوع بتخفيف حدة الاشتباكات.

وقالت منظمة الصحة في وقت سابق، الأربعاء إنه لا يعمل في غزة إلا 15 مستشفى وبشكل جزئي.

وأضافت أن الظروف المتدهورة تمثل أيضا أرضا خصبة لانتشار الأمراض المعدية.

وعلى سبيل المثال، قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن عدد حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة كان أعلى 20 مرة في نوفمبر 2023 مقارنة بمتوسط العام السابق.

وأضاف أنه يأمل في أن تمضي قدما مهمة منظمة الصحة العالمية المزمعة إلى شمال غزة، الخميس.

لكنه أضاف أن نحو 16 أو 17 مهمة تقريبا ألغيت من أصل 21 مهمة كانت تعتزمها الأمم المتحدة منذ بداية الشهر الجاري.

وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية، إن "استعادة نظام الصحة العامة في غزة حتى مع وقف إطلاق النار ستكون مهمة "هائلة".

