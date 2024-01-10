شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب: تطرف الحكومة الإسرائيلية يهدد بإبادة الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وتابع أن تطرف الحكومة الاسرائيلية ورغبتها الانتقامية اللا محدودة أو محددة زمنيا ومكانيا جراء الخسائر البشرية والمادية التى تكبدتها وموقف الراى العام الإسرائيلى يزيد من تطرفها وعدوانها الوحشى على المدنيين بشكل لم يسبق له مثيل منذ نشوء المنظمات الأممية والإقليمية فى أربعينيات القرن الماضى وينذر بعواقب وخيمة لاتساع رقعة النزاع فى المنطقة.
واشار درويش، أن الحكومة الاسرائيلية وصلت لمرحلة من عدم الاتزان، مما يتطلب من المجتمع الدولى أن يتحمل مسئولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين، ورفع المعاناة الإنسانية التى يتكبدها الشعب الفلسطينى الأعزل والذى يناضل منذ 75 عاما لنيل حقه المشروع فى إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعلى المجتمع الدولى، أن يبحث بشكل جدى فى إصلاح مجلس الأمن بعد إخفاقه مرارا فى حفظ السلم والأمن الدوليين وهى مهمته الأساسية، والتى نشأت الأمم المتحدة لتحقيقها.
ولفت إلى أن المجتمع الدولى هو الذى أعطى حكومة الاحتلال رخصة العدوان على الشعب الفلسطينى، بذريعة ما سمى الدفاع الشرعى الذى لا ينسجم بشروطه القانونية والإنسانية مع ما تقوم به إسرائيل من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، مششدا على أن مصر بقيادتها الحكيمة تبذل جهودا حثيثة لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى، واستمرار عبور المساعدات الإنسانية والإغاثية والتوصل لأفق سياسى لحل القضية الفلسطينية وفق البيان الذى أصدرته مصر فى ختام قمة القاهرة للسلام.
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