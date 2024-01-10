شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة لـ"الشيوخ": 98% نسبة الشفاء من فيروس سى والأمصال متوفرة فى كل مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائى، إن مصر حققت إنجاز كبيرا بالقضاء على فيروس سى، حيث كانت نسبة الإصابة 9.8% من المصريين بفيروس سى، وبعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية بناء على توجيهات القيادة السياسية استطاعت مصر القضاء على المرض بنسبة كبيرة بلغت 98% من أعداد المرضى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لاستعراض طلب مناقشة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وأكد قنديل، أن حملة "100 مليون صحة" كان لها عظيم الأثر فى القضاء على فيروس سى"، وهناك دول على مستوى العالم تريد الأخذ بالتجربة المصرية وتطبيقها فى هذا الصدد، مؤكدا ان جميع الأمصال والطعوم موجودة على مستوى الجمهورية ولا يوجد نقص بها نهائيا فى القرى والريف والنجوع والكفور وكل المنشآت الطبية.