شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تاثير الأزمات العالمية على الدواء للجنة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء والماقشات التى دارت حوله بالجلسة العامة، وتعقيب نائب وزير الصحة وممثلى الحكومة إلى لجنة الصحة والسكان، لبحثه وإعداد تقرير عنه.

وأشار طلب المناقشة المقدم من النائب سالم شتيوى الى تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل، منها: الأوضاع الاقتصادية العالميـةحيـث تـؤثر تقلبـات الاقتصاد العالمي فـي تـوفر التمويل اللازم للخدمات الصحية و انتشار الأوبئـة والأمـراض العالميـة، مضيفا من العوامل أيضا وبـاء كوفيـد(١٩)، حيـث يمكـن أن يـؤدي إلـى زيـادة الطلـب عـلـى خـدمات الرعايـة الصحية، وبالتبعيـة تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات. الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، ويلى نظام الرعاية

وذكر أن التغيرات فـي هياكـل السكان ايضا تؤثر فى تكلفة الخدمات الصحية فالزيادة السكانية يمكـن أن تـؤدي إلـى زيـادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها وفي أسعار الدواء

ولفت إلى أن الأزمات السياسية العالميـة من شـأنها أن تـؤدي إلـى صـعوبة الوصـول إلـى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.

واوضح طلب المناقشة ان كـل هذه العوامل يمكـن أن تؤثر سلبا علـى قـدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية، مضيفا: لمـا كـان تقـديم الرعايـة الصـحية اللائقـة وتـوفير الـدواء ينـد رجان ضـمن إطـار الحمايـة المجتمعيـة، كمـا يتفقـان ورؤيـة الدولـة لـتـوفير حيـاة كريمـة للمـواطن المصـري.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح سياستها للحـد مـن آثـار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العـالم علـى قطـاع الرعايـة والخدمات الصحية وأسعار الدواء."