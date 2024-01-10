شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم ورشة تدريبية لأبناء الأعضاء حول مهارات فن الرسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تعليم كل مهارات وأسس فن الرسم ، تعليم استخدام ألوان الخشب والفلومستر، والألوان المائية والزيتية، تعليم مهارات رسم الظل، والنور، مهارات الرسم، والتلوين على السيراميك، والزجاج والفخار، مهارات عمل الماكيتات "فن العمارة"، تعليم مهارات الطباعة على الورق والملابس، مهارات فن الجداريات عن طريق الفسيفساء، تعليم مهارات معالجات الجرافيك، والخداع البصرى.
على أن تكون الرسوم المستحقة للدورة (100 جنيه) للمستوى الواحد بأسبقية الحجز، ويقوم بالتدريب الزميل الصحفى صفوت أحمد طاهر "بمؤسسة دار الهلال"، وتكون جميع الدورات قاصرة على أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.
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