شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والقادمة 21 يناير الجارى. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة اليوم، على أن تعقد الجلسات القادمة يوم 21 يناير الجارى.

جاء ذلك بعد ان شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية، وأسعار الدواء، والماقشات التى دارت حوله بالجلسة، وتعقيب نائب وزير الصحة وممثلى الحكومة الى لجنة الصحة والسكان لبحثه واعداد تقرير عنه.

وأشار طلب المناقشة المقدم من النائب سالم شتيوى إلى تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل، منها: الأوضاع الاقتصادية العالميـة، حيـث تـؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي فـى تـوافر التمويل اللازم للخدمات الصحية، وانتشار الأوبئـة والأمراض العالميـة.