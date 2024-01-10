شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تأكيد على رفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور قاسم عمرو أستاذ العلوم السياسية بجامعة البترا الأردنية، أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، تأتى في ظل مشهد معقد وصعب للغاية في ظل استمرار للعدوان الإسرائيلي وعدم استماع حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للنداءات بوقف الحرب في غزة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة البترا الأردنية، في تصريحات لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة دي إم سى، أن بنيامين نتنياهو يعتمد في موقفه الخاص بالحرب على غزة على دعم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.

وأوضح قاسم عمرو، أن القمة جاءت استجابة لهذه الظروف للتأكيد على الثوابت للمواقف المصرية والأردنية والفلسطينية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة البترا الأردنية، إلى أن اجتماع الزعماء الثلاثة في العقبة يؤكد مواقف مصر والأردن الداعم للقضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلى ورفض التهجير القسرى.