سبقت السعودية والإمارات .. مصر ضمن أفضل 15 قوة عسكرية عالمية

الشارقة - اميمة ياسر - احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا ضمن التصنيف النهائي للقوة النارية العالمية، والذي يعتمد على أكثر من 60 عاملاً فرديًا لتحديد درجة «مؤشر القوة» لدولة معينة، بينها كمية الوحدات العسكرية والوضع المالي، إضافة إلى القدرات اللوجستية والجغرافية.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أشار مؤشر موقع «جلوبال فاير باور GFP»، إلى أن مصر ضمن أفضل 15 قوة عسكرية عالمية.

وبحلول عام 2024، احتلت مصر المرتبة 15 من بين 145 دولة تم النظر فيها في المراجعة السنوية لبرنامج التعليم العالمي، وحصلت القاهرة على درجة «مؤشر القوة» التي تبلغ 0.2283 (تعتبر النتيجة 0.0000 مثالية).

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربيًا، إذ احتلت المرتبة 23 من أصل 145 دولة من بين الدول التي تم النظر فيها في المراجعة السنوية لـGFP، وحصلت على درجة تبلغ 0.3235.

فيما احتلت الجزائر المرتبة الثالثة عربيًا (26 عالميًا) بعد حصولها على درجة 0.3589، وجاء العراق في المرتبة الرابعة (45 عالميًا) بعد الحصول على درجة 0.7441.

أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فاحتلت المرتبة الخامسة (51 عالميًا)، بعد الحصول على درجة تبلغ 0.8083.