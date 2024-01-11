خبير اقتصادي يكشف فاتورة استضافة مصر لـ 10 مليون ضيف على أراضيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن هناك ما يقرب من 10 مليون ضيف مقيم على الأراضي المصرية، بتكلفة 10 مليارات دولار، وأن الدولة تتحمل هذه التكلفة دون أدنى فائدة.

وتابع مصطفى بدرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بأنه تم البدء في مشروع الرخصة الذهبية في مصر في عام 2022 برئاسية الدكتور مصطفى مدبولي، وتم إطلاق بين 20 إلى 40 رخصة ذهبية، في حين أن مصر بحاجة إلى ما يقرب من 400 رخصة ذهبية.

وأضاف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن عملية تحريك سعر صرف الجنيه في مصر تواجه تحديات صعبة، ولابد من الإسراع في عملية التوريق وهناك بطئ في عملية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة.

وأشار بدره إلى أن هدف الوصول إلى تحقيق 300 مليار دولار بنهاية 2030، هو هدف من السهل الوصول إليه ولكن ليس بالوصول إلى عام 2030، لافتًا: وثيقة التوجهات الاستراتيجية بها تفاؤل كبير بالأرقام.

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