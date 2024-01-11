اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن وزير الدفاع لويد أوستن ما زال يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى، وإنه في حالة جيدة بمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ولاية ماريلاند الأميركية، مضيفة أنها ليست لديها موعد محدد لخروجه من المستشفى.

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي في حالة جيدة بالمستشفى لكن موعد خروجه غير معلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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