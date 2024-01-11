"النشرة": قصف مدفعي بين طيرحرفا والجبين وعلى تلة الحمامص وسردا وقذيقة فسفورية وسط الخيام

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "قصف مدفعي بين بلدتي طيرحرفا والجبين في القطاع الغربي، كذلك عن قذيقة فسفورية وسط الخيام في الحي الشرقي".
واشار في هذا الاطار، الى "قصف مدفعي على تلة الحمامص وسردا، كما الى سقوط 4 قذائف في خلة بلوط ووادي البياض على اطراف بلدة حولا".
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