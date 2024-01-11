مسؤول في فوج اطفاء بيروت نفى معلومات حول حصول إشكال مع أهالي شهداء الفوج خلال اجتماع

نفى رئيس شعبة العلاقات العامة في فوج اطفاء بيروت علي نجم، في تصريح لقناة "الجديد"، صحة المعلومات التي أوردتها القناة في وقت سابق، حول إشكال بين أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وعناصر من قيادة الفوج في اجتماع في الكرنتينا بعد اعتراضهم على خطوة تكريم رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ولفت إلى أنّه "لا صحة لما تم تداوله عن تشابك بالأيادي بين الأهالي وعناصر من قيادة الفوج"، مشيرًا إلى أنّ "ما حصل هو اختلاف في وجهات النظر ونحن والاهالي واحد".