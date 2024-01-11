افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "الطقس لا يزال عاصفا في منطقة حاصبيا لليوم الثالث على التوالي"، لافتا الى ان "غزارة الأمطار وتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1700 متر ادى الى حدوث انهيارات على جانبي الطرقات، الا ان جميعها ما زالت سالكة بما فيه طريق شبعا راشيا الوادي".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غزارة الامطار في حاصبيا ادت الى حدوث انهيارات على جانبي الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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