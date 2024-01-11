وزير خارجية العراق: "حزب الله" لم يوسّع الحرب في غزة وهناك قواعد معيّنة للاشتباك

أشار وزير خارجية العراق فؤاد حسين، في تصريح لقناة "الحدث"، إلى أنّ "حزب الله اللبناني لم يوسّع الحرب في غزة، وهناك قواعد معيّنة للاشتباك"، وفق ما نقلت عنه القناة.
ولفت إلى أنّ "الإيرانيين لا يريدون توسيع الحرب في غزة"، معتبرًا أنّه "يجب أن نبعد انعكاس الصراع الأميركي الإيراني عن الساحة العراقية".
هذا، وكشف حسين أنّه "سيتم التواصل مع إيران بشأن احتجاز ناقلة ترفع العلم التنزاني في المياه الإقليمية العراقية".
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