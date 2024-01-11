الجميل التقى الأب نصر: لإنصاف الأساتذة المتقاعدين والحفاظ على استمرارية المؤسسات التعليمية

أكّد رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، خلال لقائه في بيت الكتائب المركزي في الصّيفي، الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب ​يوسف نصر​، مع وفد من اتحاد المدارس التّربويّة الخاصّة في ​لبنان​، "أهميّة الحفاظ على أسس ومقوّمات استمرار قطاع التّعليم بجناحَيه، أي إنصاف الأساتذة المتقاعدين، في ظلّ تدنّي قيمة رواتبهم التّقاعديّة بفعل تدهور العملة اللّبنانيّة والأزمة الاقتصاديّة الّتي يمرّ فيها لبنان، بالتّوازي مع الحفاظ على قدرة المؤسّسات التّعليميّة على الاستمرار".

واعتبر أنّ "الطّريق الأمثل للوصول اإى حلّ منصف، يكون عبر لقاءات حواريّة مكثّفة بين كلّ الجهات المعنيّة بالموضوع، من أساتذة ومؤسّسات تربويّة ولجان أهل، تسمح بالتّوصّل إلى نتيجة ترضي الجميع".