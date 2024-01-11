عباس ابراهيم: متى ستفعل أميركا ما تصمّ به آذان العالم؟

لفت المدير العام السّابق للأمن العام اللّواء عباس ابراهيم، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تعلن أنّها تبذل مساعٍ لوقف الحرب ومنع التّصعيد. في المقابل، تقول الصّحف الإسرائيليّة إنّ واشنطن زوّدت تل أبيب بحمولة 230 طائرة و20 سفينة حربيّة".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "القاعدة تقول إنّ من يعطي يأمر. فمتى ستفعل أميركا ما تصمّ به آذان العالم؟ الإعلان شيء والوقائع شيء آخر"، موضحًا أنّ "هذا سؤال برسم المجتمع الدولي، كما الأميركي ضمنًا".
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