عباس ابراهيم: متى ستفعل أميركا ما تصمّ به آذان العالم؟

لفت المدير العام السّابق للأمن العام اللّواء ​عباس ابراهيم​، إلى أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تعلن أنّها تبذل مساعٍ لوقف الحرب ومنع التّصعيد. في المقابل، تقول الصّحف الإسرائيليّة إنّ ​واشنطن​ زوّدت ​تل أبيب​ بحمولة 230 طائرة و20 سفينة حربيّة".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "القاعدة تقول إنّ من يعطي يأمر. فمتى ستفعل ​أميركا​ ما تصمّ به آذان العالم؟ الإعلان شيء والوقائع شيء آخر"، موضحًا أنّ "هذا سؤال برسم ​المجتمع الدولي​، كما الأميركي ضمنًا".