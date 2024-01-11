ادّى الطقس العاصف في منطقة الشوف الى تساقط الثلوج على الجبال المرتفعة ابتداء من نحو 1500 مترا وما فوق، وشكلت عرقلة على الطريق الرئيسي بين معاصر الشوف وكفريا لجهة البقاع. وتحولت الامطار في باقي ارجاء المنطقة الى سيول تسببت بانهيارات جزئية على بعض الطرق، حيث زحلت الأتربة والصخور.

كانت هذه تفاصيل خبر ثلوج على جبال الشوف والامطار تحولت الى سيول ادّت لانهيارات ترابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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