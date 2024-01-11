وزير الاقتصاد: القطاع الخاص معوَّل عليه وخصوصًا قطاع التأمين الذي هو حاجة اجتماعية

أكّد وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ جمعية شركات الضمان، في إطار التّشاور والتّعاون بين ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ والجمعيّة، "حسن التّعاون بين الوزارة والجمعيّة"، منطلقًا من أنّ "القطاع الخاص معوَّل عليه وخصوصًا ​قطاع التأمين​، الّذي هو حاجة اجتماعيّة".

من جهته، أشار رئيس الجمعيّة ​أسعد ميرزا​، إلى "التّعاون والتّنسيق ما بين الجمعيّة والوزارة، لما فيه مصلحة القطاع والمؤمن".