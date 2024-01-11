وزير الاقتصاد: القطاع الخاص معوَّل عليه وخصوصًا قطاع التأمين الذي هو حاجة اجتماعية

أكّد وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ جمعية شركات الضمان، في إطار التّشاور والتّعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والجمعيّة، "حسن التّعاون بين الوزارة والجمعيّة"، منطلقًا من أنّ "القطاع الخاص معوَّل عليه وخصوصًا قطاع التأمين، الّذي هو حاجة اجتماعيّة".
من جهته، أشار رئيس الجمعيّة أسعد ميرزا، إلى "التّعاون والتّنسيق ما بين الجمعيّة والوزارة، لما فيه مصلحة القطاع والمؤمن".
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