المرتضى: نجاة الكيان اللبناني مرهون بحفظ الصيغة اللبنانية بركنيها العيش الواحد والقيم الأخلاقية

زار وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، مقرّ مطرانية الروم الكاثوليك في طرابلس والشمال، يرافقه مستشاره ورئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو شوقي ساسين، والتقى المطران إدوار ضاهر. وجرى البحث في برنامج العمل الذي باشر تنفيذه في طرابلس ومحيطها. واكّد المرتضى والمطران ضاهر أن "نجاة الكيان اللبناني مرهون بحفظ الصيغة اللبنانية بركنيها العيش الواحد والقيم الأخلاقية والإيمانية الجامعة". بدوره، رحّب المطران ضاهر بخطوة المرتضى الانتقال بوازرته إلى طرابلس، وتمنّى أن "تمثّل هذه المبادرة عدوى ايجابية.

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