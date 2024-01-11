اعلن عمال تشغيل آبار المياه التابعة لمؤسسة مياه البقاع، والممتدة من بلدة سرعين مرورا بمدينة بعلبك، وصولا الى بلدة الفاكهة على إمتداد السلسلة الشرقية، في بيان إلى رؤساء بلديات بعلبك، النبي شيت، وقرى شمال بعلبك، "عن توقفنا قسرا عن تشغيل الآبار التي تغذي المدن والقرى بدءا من صباح يوم غد الجمعة، لعدم قدرتنا على تحمل الأعباء التي نعاني منها، وعدم دفع أجورنا منذ أربعة أشهر، والوعود الرنانة التي لم تؤمن لنا ولعائلاتنا أبسط مقومات الحياة من خبز وتدفئة، لذلك نأمل من جانبكم الكريم عدم مراجعتنا ومراجعة الإدارة المختصة، مع الشكر سلفا لتفهم قرارنا".

كانت هذه تفاصيل خبر عمال تشغيل أنظمة المياه في بعلبك اعلنوا التوقف عن تشغيل الآبار اعتبارا من يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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