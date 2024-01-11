المبعوث الأمريكي هوكشتاين يؤكد ضرورة تهدئة الوضع في جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - ( د ب أ )

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، اليوم الخميس، ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان.

وحسب بيان صادر عن الحكومة اللبنانية، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، المبعوث هوكشتاين اليوم ، وعقد معه اجتماعا منفردًا أعقبه اجتماع موسّع شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية في لبنان أماندا بيلز، والوفد المرافق للمبعوث الأمريكي.

وشدد المبعوث الأمريكي، خلال الاجتماع، على "ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان، ولو لم يكن ممكناً التوصل الى اتفاق حل نهائي في الوقت الراهن"، داعيًا "إلى العمل على حل وسط مؤقت حتى لا تتطور الأمور نحو الأسوأ".

بدوره، شدّد ميقاتي "على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية".

وكرر ميقاتي القول "إننا نريد السلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية".

وكان المبعوث هوكشتاين وصل إلى بيروت اليوم.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.