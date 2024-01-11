فياض: المقاومة وحلفاؤها ليسوا في موقع الضعف والعدو الإسرائيلي ليس في موقع القوّة

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، خلال تشييع أحد عناصر "حزب الله" في بلدة كفرشوبا، الى أنه "في هذه الأيام التي يملأ فيها الأميركي المنطقة ضجيجاً وصخباً ووساطات وتحركات دبلوماسية، نقول إن كل ذلك لا يغطي على شراكتكم في تغطية الجريمة التي ترتكب بحق الأبرياء في غزة، ولا يعفيكم من مسؤولية الإستمرار في دعم الإرتكابات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي والتي تهدد الأمن والإستقرار إقليمياً ودولياً، وبالتالي، إنكم تطرقون الأبواب الخطأ، ثمة باب وحيد لإيقاف ما يجري، هو ان يوقف المجرمون الصهاينة حربهم على غزة".

وأكد فياض أن "الإسرائيلي احتل أرضنا، وبالتالي عليه أن ينسحب منها، فهو الذي أمعن في ممارسة الأعمال العدائية ضد لبنان والتي عليه أن يوقفها، وهو الذي يخترق سيادتنا ويهدد أمننا، وهو الذي يجب أن يرعوي عن ذلك".

وشدد على أن "من لا يريد تصعيداً أو توسعاً في الحرب أو يرمي الى معالجة ما، عليه أن يردع المعتدي ويضغط عليه، بدل الإنشغال بسيناريوهات واهمة، ترمي إلى معاقبة الضحية ومكافأة الجلّاد المعتدي".

وأضاف "المقاومة وحلفاءها ليسوا في موقع الضعف والعدو الإسرائيلي ليس في موقع القوّة، وإن الزمن تغيَّر والوقائع تبدلت، والتاريخ إتخذ مساراً آخر".