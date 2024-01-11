انت الان تتابع خبر السوداني والسامرائي يؤكدان أهمية الإسراع في تشكيل مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئيس الوزراء ورد لـ الخليج 365، ان " السوداني استقبل رئيس تحالف عزم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية على المستوى الوطني، ومسار استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ الأجهزة الحكومية للبرنامج الاقتصادي والخدمي، وأهمية تعضيد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".



واكد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية الإسراع في تشكيل مجالس المحافظات واستكمال الحكومات المحلية".

