انت الان تتابع خبر مسنة بكرسي متحرك تنجو من الموت تحت قضبان القطار بأعجوبة في سويسرا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت شرطة كانتون أرغاو، ان " الحادث وقع بعد ظهر الثلاثاء في محطة كايزيروغست، قرب مدينة بازل في شمال غرب سويسرا".

وكتبت الشرطة أن "المرأة البالغة من العمر 70 عاماً كانت "محظوظة للغاية"، لأنها علقت في المنطقة الوسطى تماماً بين سكتي الحديد، لذلك لم يمسها القطار الذي مر فوقها إلا قليلاً".



وأشارت الشرطة الى انه "قد نُقلت المرأة إلى المستشفى، وكذلك شخص آخر كان على المنصة، وهي أصيبت بجروح طفيفة بعدما أصيبت بأجزاء من الكرسي المتحرك تطايرت جراء الصدمة".

وتسبب الحادث في تعطيل حركة السكك الحديد في محطة كايزيروغست لساعات.

وتستبعد الشرطة في هذه المرحلة أي "تدخل متعمد من طرف ثالث في الحادث".